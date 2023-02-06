Oktay: En büyüğü 6,6 olan 78 artçı sarsıntı meydana geldi

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Sarsıntı birçok ilde hissedildi.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 78 artçı sarsıntı meydana geldiğini açıkladı.

Toplam 2 bin 786 arama kurtarma ekibinin bölgeye sevk edildiğini açıklayan Oktay, 6'dan büyük 3 artçı deprem, 5'ten büyük 8 artçı deprem meydana geldiğini duyurdu.



"Artçı depremler, asıl büyük depremden sonra tehlikeli olanlardır. Binalar hasar görmüş ve henüz yıkılmamışsa artçı depremin binayı yıkma riski çok çok yüksektir." uyarısında bulunan Oktay, "Binalar kontrol edilecektir. Binaları kontrol ettirmeden bu binalara girmeyin." açıklamasında bulundu.