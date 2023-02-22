Ölmediğini kanıtlamaya çalışıyordu | Kızının kaydı sırasında kendi TC kimlik numarasını verdiği ortaya çıktı

Hatay’da ailesinin yanına giden eşi ve 22 aylık kız bebeğini depremde kaybedip, Antalya’da olmasına karşın kayıtlara ölü olarak geçen adamın yanlış TC kimlik numarası verdiği ortaya çıktı.

Depremde vefat eden eşinin ve kızının kaybına üzülürken kayıtlara ölü olarak geçtiğini öğrenen Furkan Uçar, hayatta olduğunu kanıtlamaya çalışıyordu.



"HAYATA TEKRAR DÖNDÜM"

Uçar, yetkililer tarafından arandı ve kimlik bilgileri tekrar sisteme girilerek adeta 'yaşama geri döndü'.

Uçar, "Pazartesi 14.45 itibarıyla hayata tekrar döndüm. Çok şükür şu an e-Devlet'ime girebiliyorum. Artık acımı daha rahat bir şekilde yaşayabileceğim. 30-35 kişinin böyle bir sorun yaşadığı tarafıma aktarıldı. Tekrardan tüm Türk milletinin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

