Ölmediğini kanıtlamaya çalışıyordu | Kızının kaydı sırasında kendi TC kimlik numarasını verdiği ortaya çıktı

Hatay’da ailesinin yanına giden eşi ve 22 aylık kız bebeğini depremde kaybedip, Antalya’da olmasına karşın kayıtlara ölü olarak geçen adamın yanlış TC kimlik numarası verdiği ortaya çıktı.
Depremde vefat eden eşinin ve kızının kaybına üzülürken kayıtlara ölü olarak geçtiğini öğrenen Furkan Uçar, hayatta olduğunu kanıtlamaya çalışıyordu.
"HAYATA TEKRAR DÖNDÜM"
Uçar, yetkililer tarafından arandı ve kimlik bilgileri tekrar sisteme girilerek adeta 'yaşama geri döndü'.
Uçar, "Pazartesi 14.45 itibarıyla hayata tekrar döndüm. Çok şükür şu an e-Devlet'ime girebiliyorum. Artık acımı daha rahat bir şekilde yaşayabileceğim. 30-35 kişinin böyle bir sorun yaşadığı tarafıma aktarıldı. Tekrardan tüm Türk milletinin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
Antalya'da yaşayan Furkan Uçar'ın (33) eşi Havva Uçar ve 22 aylık kızı Asya Lina, geçtiğimiz aylarda Hatay'ın Antakya ilçesindeki akrabalarına gitti.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Havva Uçar ile kızı Asya Lina'nın bulunduğu Gül Apartmanı'nın alttan 3 katı yıkıldı. Zemin katta oturan Furkan Uçar'ın eşi, kızı, kayınbabası, kayınvalidesi, babaannesi ve teyzesi enkaz altında yaşamını yitirdi.
Depremin ikinci günü Antalya'dan Hatay'a ulaşan Furkan Uçar büyük üzüntü yaşarken, eşinin ve kızının cenazesini teslim alarak Antalya'ya tekrar geri döndü.
E-devlet hesabına giriş yapamayan Uçar, 160 e-Devlet Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istediğinde, ‘vefat dolayısıyla aktivasyonunuz sonlandırılmıştır' yanıtını aldı. Kayıtlarda öldü olarak gözüken Uçar, sırasıyla diğer kurumlara da yönlense de bir sonuç elde edemedi.