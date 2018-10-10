Ordu'nun Altınordu ilçesinde arının soktuğu kadın yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Günören Mahallesi'nde Sevgi Tezcan'ı (57) bahçede çalıştığı sırada arı soktu.
Yakınları tarafından Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tezcan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
İki çocuk annesi kadının cenazesi otopsi için hastanenin morguna kaldırıldı.
Ordu'da arının soktuğu kadın öldü
Anadolu AjansıTürkiye
Ordu'da bir kadın arı sokması sonucu hayatını kaybetti.
Ordu'nun Altınordu ilçesinde arının soktuğu kadın yaşamını yitirdi.