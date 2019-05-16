Başkentte İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde bir otomobil lastiği deposunda çıkan ve 3 dükkana sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, İvedik Organize Sanayi Bölgesi 1512. Sokak’ta lastikçiler sitesinin bulunduğu bölgede hurda lastiklerin tutuşması sonucu çıkan yangın kısa zamanda büyüdü.
Kısa sürede büyüyen ve 3 dükkana sıçrayan yangına itfaiye ekipleri müdahalede bulundu.
Çok sayıda itfaiye aracıyla yapılan müdahale sonucunda yangın fazla büyümeden söndürüldü.
Yangında, ilk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmadığı kaydedildi.