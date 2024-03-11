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Osmaniye'de tehditle fuhuş: "70 bin TL karşılığında satıldım"

Osmaniye'de Suriye uyruklu Luey H., eşi E.İ. ile kadın akrabası A.A.'ya zorla fuhuş yaptırdığı iddiası üzerine gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Luey H., tutuklanırken eşi A.A. ise ifadesinde 5 ay önce 55 yaşında bir kişiye 70 bin TL karşılığında satıldığını ve 1 aylık da hamile olduğunu söyledi.

Osmaniye'de tehditle fuhuş: "70 bin TL karşılığında satıldım"

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, insan ticareti suçuyla mücadele kapsamında çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında, uyruklu Luey H.'nin, Suriye uyruklu eşi E.İ. ve kadın akrabası A.A.'ya zorla fuhuş yaptırdığı belirlendi. Düzenlenen operasyonla iki kadın kurtarılırken Luey H. ise gözaltına alındı.

"70 BİN TL KARŞILIĞINDA SATILDIM"

Psikolog eşliğinde ifadesi alınan A.A., 11 yıl önce yasa dışı yollarla 'ye girerek kendisini evlenme vaadiyle kandıran Luey H.'nin yanına yerleştiğini söyledi. Luey H.'nin baskı ve tehditleriyle para karşılığı fuhuş yaptığını öne süren A.A., 5 ay önce de 55 yaşında bir kişiye 70 bin TL karşılığında satıldığını, 1 aylık da hamile olduğunu söyledi.

Osmaniye'de tehditle fuhuş: "70 bin TL karşılığında satıldım" - 1

E.İ. ise 4 yıldır şiddet gördüğü eşinin cinsel içerikli videolarıyla tehdit etmesi nedeniyle para karşılığında fuhuş yaptığını savundu. İşlemlerinin ardından, adliyeye sevk edilen Luey H., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kadınlar ise İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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