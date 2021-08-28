Otobüs şoförü, düğmeye basmama kavgasında engelli futbolculara saldırdı

İstanbul Pendik’te 25 Ağustos Çarşamba günü yaşanan olayda, bir dükkandan protez satın aldıktan sonra otobüse binen Hamza Mohammed ile Fuseini İddi isimli Pendikspor ampute futbol takımı oyuncuları otobüste kendilerine ayrılan yerlere geçtiler.

İki engelli futbolcu, iddiaya göre durağa geldikleri sırada otobüsün dur düğmesine basamadıkları için otobüsün camına tıklatarak şoförün dikkatini çekmeye çalıştı.

"CAMI MI KIRACAKSINIZ?"



Şoförün futbolcuları fark etmemesi üzerine futbolcular durağı kaçırdı. Bir sonraki durakta futbolcuların tekrar cama vurması üzerine şoför ile aralarında tartışma çıktı. Otobüs şoförü, engelli iki futbolcuyu otobüsten dışarı atıp darp etmeye başladı. Şoför bu sırada darp ettiği futbolculara "Camı mı kıracaksınız?" deyip üstüne hakaret etti.

Otobüs içerisinde bulunan diğer yolcular da futbolcuların darp edilmesini izleyerek futbolculara yardımcı olmadı. Engelli iki futbolcu ellerinden ve bacaklarından yaralanırken otobüs şoförü otobüse binip oradan uzaklaştı. Hastaneye gidip darp raporu alan futbolcular polise giderek şoför hakkında şikayette bulundu.



"SİZ NERDEN GELDİNİZ BURAYA"

Olayda yaralanan Fuseini İddi, "Dün biz Sultanbeyli’ye gittik. Protez bacak almak için. Dönerken 132P hattına bindik. Kartımızı bastık. İneceğimiz durağa geldik, biz burada ineceğimizi söyledik, şoför bizi dinlemedi. Şoför neden düğmeye basmadığımızı söyledi. Biz engelli olduğumuzu ve otobüstekilerden rica ettiğimizi söyledik. Söylediğimiz adamın basıp basmadığını söyledik. Biz şoför koltuğunun arkasında olduğumuz için ineceğimizi söylemek için cama tıklattık, adam bizi indirmedi" dedi.

Şoförün otobüsü sürmeye devam ettiğini belirten İddi, cama tıklatmayı sürdürdüklerini söyleyerek şöyle devam etti, "Neden indirmediğini sorduk, cevabında ise camı mı kıracaksın diye cevap verdi. Tekrar sorduğumuzda ise ‘Zenci sus, siz nerden geldiniz buraya’ diye küfür ederek cevap verdi. Zaten protez almaya gitmiştik ve aldığımız protezler ağır olduğu için engelimizle birlikte hareket etmek zordu. Biz bir sonra ki durakta inmemizin zor olacağını söyledik ve sadece yardım etmesini bekledik"

Bir sonraki durakta indikten sonra da şiddete uğrayan sporcular olaydan sonra hastaneye gidip rapor aldıklarını söyledi.