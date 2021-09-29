Otogarda bomba ile yakalanan 3 kişi için istenen ceza belli oldu

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 28 Nisan'da, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda tavırlarından şüphelendiği 2 kişiyi durdurmak istemiş, Ramazan Arslan elindeki çantayı yol kenarındaki araç altına atıp kaçmaya başlamıştı. Çantadan 5 kilogram plastik patlayıcı çıkmıştı.



Kovalamaca sonucu Ramazan Arslan ve arkadaşı İbrahim Zal yakalanmıştı. Çantayı bu kişilerden alacak olan Yaşar Samur ise teslim oldu.



BOMBALARI 100 DOLARA TAŞIMIŞLAR



3 kişi hakkındaki soruşturmayı tamamlayan savcı, 100 dolar karşılığında bombaları taşıyan sanıkların örgüt bağlantısının tespit edilemediğini ifade etti.



3 SANIĞA 4 YILDAN 39 YILA KADAR HAPİS TALEBİ



Çantada bomba olduğunu televizyondan öğrendiğini öne süren kuryeler Arslan ve Zal'ın 8'er yıla kadar, Yaşar Samur'un ise örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemekten 39 yıla kadar hapsi istendi. İddianame 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.