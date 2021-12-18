Otomobil çaldı, babası haberlerde görüp ihbar etti

İstanbul'da otomobil hırsızlığı yapan bir kişi haberlere çıkması sonucu babası tarafından ihbar edildi.

Kağıthane Merkez Mahallesi’nde meydana gelen olayda kimliği belirsiz bir kişi, cadde üzerindeki bir işyerinin kulübesinde bulunan araç anahtarını kaşla göz arasında aldı. Şüpheli ardından işyerinin karşısında park halinde duran aracı çalarak kayıplara karıştı. Otomobil sahibi İsa Açman, işyerine gelip anahtarını almak istediğinde yerinde olmadığını gördü.



Bunun üzerine Açman, işyeri çalışanlarına araç anahtarının yerinde olmadığını söyledi. Çalışanların durumdan habersiz olduğunun anlaşılması üzerine güvenlik kamera görüntüleri incelendi.

Görüntülerde aracın anahtarının kimliği belirsiz bir kişi tarafından alındıktan sonra otomobilin çalındığı ortaya çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kamera görüntülerini incelemeye alarak şüphelinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

"KAŞLA GÖZ ARASINDA ANAHTARI ALIYOR"

Olayla ilgili konuşan işyeri sahibi Çağlar Çalık, “Nalbura girip çimento kaç para falan diye soruyor. Oradan çıktıktan sonra arka tarafa doğru giderken arkadaşlar o tarafa geçmek yasak diye uyarıyor. ‘Tamam o zaman’ deyip geri doğru gelirken gözü bekçi kulübesine takılıyor. Orada biraz duraksayıp bekçi kulübesinin içine doğru bakıyor etrafı biraz kontrol ettikten sonra hızlıca kulübeye dönüp kaşla göz arasında anahtarı alıyor” dedi.



"BABASI HABERİ GÖRÜNCE POLİSE BİLDİRİYOR"

Aracı bulmak için belki bir faydası olur diye sosyal medyaya da haber verdiklerini belirten Çalık, “Burada yapılan röportajın akabinde akşam haberlerinde şüphelinin babası haberi görüyor ve bu benim oğlum diyor. Babası haberlerde görünce emniyeti arayıp bu benim çocuğum deyip emniyet mensuplarını haberdar ediyor. Emniyet mensupları çocuğu aldıktan sonra verdiği ifadede de büyük bir ihtimalle uyuşturucu etkisinde olduğunu hatırlamadığını söylüyor” diye konuştu.



BABASININ İHBARI ÜZERİNE YAKALANDI



Baba İsmet K.’nın ihbarı üzerine adrese giden polis ekipleri, Hakan K.’yı yakaladı. Gözaltına alınan genç ifadesi alınmak ve sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

İfadesinde aracı çaldığını kabul eden Hakan K., hırsızlık esnasında uyuşturucu madde etkisinde olduğunu ve sonrasında çaldığı aracı çalışır vaziyette bırakarak kaçtığını söylediği öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan Hakan K.’ya adli işlem yapıldı.