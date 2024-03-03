Otomobil reklam panosuna çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Isparta'da otomobilin reklam panosuna çarptığı kazada 17 yaşındaki Ferda Yavuz hayatını kaybetti, sürücü ile araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Otomobil reklam panosuna çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Nuri Yüksel'in (21) kontrolünü yitirdiği otomobil, -Eğirdir kara yolu üzerinde saat 05.00 sıralarında sağ tarafta bulunan reklam panosuna çarptıktan sonra savruldu.

Kazada araçta bulunan Ferda Yavuz (17) olay yerinde hayatını kaybetti.

Sürücü Nuri Yüksel ile aynı araçtaki Özge A. (17) ve Hakkı Samet Kaya (18) yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar, ambulanslarla Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek tedaviye alındı.

Araç sürücüsü Yüksel'in hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

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