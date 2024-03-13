Otomobil, TIR'a arkadan çarptı: 1 ölü

D-100 kara yolu Aşağıdereköy Mahallesi mevkii Adapazarı istikametinde meydana gelen kazada, Mustafa Alper idaresindeki otomobil, E.Y. idaresindeki TIR'a adeta bir ok gibi saplandı.
Meydana gelen kazada Mustafa Alper, hurdaya dönene otomobil içinde sıkıştı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sürücüyü sıkıştığı yerden çıkarttı. Sağlık ekiplerince yapılan ilk kontrollerde Alper’in hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yeri incelemesinin ardından Alper’in cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
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