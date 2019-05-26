F.K yönetimindeki otomobil, Afetevler Mahallesi Siirt-Şirvan çevre yolunda, yolun karşısına geçmeye çalışan 5 yaşındaki Zeynep Tek'e çarptı.

112 acil servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırılan Tek, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan sürücü F.K'nin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.