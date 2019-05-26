F.K yönetimindeki otomobil, Afetevler Mahallesi Siirt-Şirvan çevre yolunda, yolun karşısına geçmeye çalışan 5 yaşındaki Zeynep Tek'e çarptı.
112 acil servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırılan Tek, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Gözaltına alınan sürücü F.K'nin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.
Otomobilin çarptığı çocuk öldü
Anadolu AjansıTürkiye
Siirt'te, otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti.
F.K yönetimindeki otomobil, Afetevler Mahallesi Siirt-Şirvan çevre yolunda, yolun karşısına geçmeye çalışan 5 yaşındaki Zeynep Tek'e çarptı.