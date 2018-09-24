Yalova'da otomobilin çarptığı kişi öldü.
Alınan bilgiye göre kaza, Şehit Ömer Faydalı Caddesi'nde meydana geldi.
Yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan 22 yaşındaki Musa Özdemir'e otomobil çarptı.
Çarpmanın etkisiyle sürüklenen Özdemir, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaza nedeniyle yol çift şeritli kısmi olarak trafiğe kapatıldı.
Özdemir'in cesedi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Yalova Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.
Kaza sonrası aşırı hızlı olduğu iddia edilen otomobil sürücüsü B.S gözaltına alındı.