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Oylar eşit çıkınca muhtar kura ile belirlendi

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Erzincan'da merkeze bağlı Girlevik köyünde iki kadın muhtar adayı eşit oy alınca, muhtar kura ile belirlendi.

Oylar eşit çıkınca muhtar kura ile belirlendi

merkeze bağlı Girlevik köyünde 12 seçmen, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başına gitti.

Köy okulunda kurulan sandıkta oylarını kullanan seçmenler, iki adayın yarıştığı muhtarlık seçimi için oy kullandı.

Oylar eşit çıkınca muhtar kura ile belirlendi - 1

12 oydan 6 oy Edanur Akbaş, 6 oy da Rukiye Tutan aldı. Oylar eşit çıkınca çekilen kura sonucu belirlendi.

Oylar eşit çıkınca muhtar kura ile belirlendi - 2

Sandık başkanınca belirlenen tarafsız bir kişi tarafından çekilen kurada adı çıkan Edanur Akbaş, Girlevik köyünün yeni muhtarı oldu.

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