Oyun oynadığı kardeşini kolonya döküp yaktı

Bursa'da 12 yaşındaki ağabeyinin üzerine oyun oynarken kolonya döküp yaktığı 9 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı. Vücudunda 2'nci derece yanık oluşan küçük kız tedavi altına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA 15.03.2021 - 12:03

Oyun oynadığı kardeşini kolonya döküp yaktı

Bursa'nın İnegöl ilçesi Yenice Mahallesi Karanfil Sokak'ta Elif K. (9) adlı kız çocuğunun üzerine ağabeyi Vedat K. (12), oyun maksatlı bir şişe kolonyayı döktü ardından da çakmağı çaktı.

Küçük kızın, elbiselerinin alev alması üzerine çocuklar çığlık attı.

Dün saat 20.00 sıralarında meydana gelen olayda sesi duyan aile su ile alevleri söndürürken Elif K. İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Vücudunda 2. derece yanıklar oluşan Elif K. Bursa Şehir Hastanesi Yanık Ünitesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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