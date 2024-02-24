Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler 83. ÖGG sınav sonuç tarihinde

83. ÖGG sınav sonuçları, sınava katılım sağlayan adaylar tarafından araştırılmaya başladı. 24 Şubat'ta yapılan Özel Güvenlik 107. Temel Eğitim ve 83. Yenileme Eğitimi sınavı sonrasında, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih merak ediliyor. Peki, ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

83. ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Özel Güvenlik 107. Temel Eğitim ve 83. Yenileme Eğitimi sınavı sonrasında sonuç tarihi merak edilmeye başladı.



ÖGG sınav takvimine göre; sınav sonuçlarının 15 Mart 2024 Cuma günü açıklanması planlanıyor.