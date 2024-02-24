Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler 83. ÖGG sınav sonuç tarihinde

Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, bugün yapılan Özel Güvenlik 107. Temel Eğitim ve 83. Yenileme Eğitimi sınavı sonrasında sorgulanmaya başladı. Sınava katılım sağlayan ve başarılı olan adaylar, narkotik, silahlar, ilk yardım ve daha birçok konuda EGM tarafından özel eğitim alacacak. Peki, 2024 ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler 83. ÖGG sınav sonuç tarihinde

83. ÖGG , sınava katılım sağlayan adaylar tarafından araştırılmaya başladı. 24 Şubat'ta yapılan Özel Güvenlik 107. Temel Eğitim ve 83. Yenileme Eğitimi sınavı sonrasında, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih merak ediliyor. Peki, ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

83. ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Özel Güvenlik 107. Temel Eğitim ve 83. Yenileme Eğitimi sınavı sonrasında sonuç tarihi merak edilmeye başladı.

ÖGG sınav takvimine göre; sınav sonuçlarının 15 Mart 2024 Cuma günü açıklanması planlanıyor.

Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler 83. ÖGG sınav sonuç tarihinde - 1

BAŞARILI OLAN ADAYLAR ÖZEL EĞİTİM ALACAK

Görevli bulundukları kurumda asayişi sağlamakla görevli Özel Güvenlik Görevlileri, güvenlik görevlileri iletişim, yangın, afetler, patlayıcılar, kişi koruma, güvenlik sistemleri, olay yeri incelemesi, hukuk, ilk yardım, narkotik ve silahlar konusunda özel eğitim alacaklar.

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