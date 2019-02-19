CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, partisinin Kayseri'deki belediye başkan adaylarının tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, İYİ Parti ile yapılan ittifakla ilgili konuştu.



İYİ Parti ile anlaştıklarını ve iki partinin de bazı bölgelerde seçime girdiğini bazılarında girmediğini söyleyen Özel, "Herkese söylüyorum. Sandık başına vardığımızda, ilçede CHP varsa CHP, İYİ Parti varsa İYİ Parti. Büyükşehirde İYİ Parti olduğuna göre, İYİ Parti logosuna baktığımızda bu seçimde o logo bizim için altı ok hükmündedir.

Aynı yaklaşımın, Sayın Genel Başkanım deyince bana kızan, 'Ablan ne zaman genel başkan oldu' diyen İYİ Parti'nin Sayın Genel Başkanı Meral Akşener için de geçerli olduğunu bilin. Üsküdar'da oy kullanacak, Üsküdar CHP'de, Büyükşehir CHP'de. İYİ Parti'nin Genel Başkanı İstanbul'da iki kez altı oka oy basacak. Ben de hiç erinmeden, yüksünmeden İYİ Parti'ye oy vereceğim. Bu yüzden hepinizi bu ittifaka büyük bir coşku, büyük bir kararlılıkla sahip çıkmaya davet ediyorum."

Özel, sosyal medyadaki "oylar çalınacak, oylar korunamayacak" şeklindeki iddiaların seçmeni sandıktan uzak tutmak için yapılan bir proje olduğunu ileri sürdü.

Sandık görevlilerine çağrıda bulunan Özel, "Eğer sandık görevlisi günü geldiğinde görev yerine zamanında giderse gözünü dört açarsa herhangi bir hile olmadan sayımı tamamlattırıp ıslak imzayı sana getirirse problem yok. O yüzden Facebook'tan, Twitter'dan okuduğuna, birinin öyle böyle anlattığına bakma, oyunu kullan, kullandır." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından CHP'nin Kayseri'deki belediye başkan adayları tanıtıldı. İşte adaylar:

Melikgazi - Sema Karaoğlu

Hacılar - Gülay Talaslı

Pınarbaşı - Deniz Yağan

Sarıoğlan - Mehmet Bayraklı

Sarız - Ömer Faruk Eroğlu

Akkışla - Mustafa Güner

Tomarza - Osman Koç

Bünyan - Mustafa Navruz