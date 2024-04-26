İYİ Parti yarın kurultaya gidiyor

Yerel seçimlerin ardından Olağanüstü Kurultay kararı alan İYİ Parti'de yeni genel başkan belli oluyor.

5. Olağanüstü Kurultayda Koray Aydın, Musavat Dervişoğlu, Tolga Akalın ve Günay Kodaz yarışacak.



Tekrar aday olmayacağını açıklayan Akşener'in konuşması veda niteliğinde olacak.



İYİ Parti Kurultayında 1302 kayıtlı delege oy kullanacak.

Ankara Ticaret Odası Kongre merkezinde gerçekleşecek kongreye seyirci alınmayacak.

Organizasyon komitesi bu karara ilişkin adaylardan gelen eleştirilere salon kapasitesini işaret ederek yanıt verdi.

Dışardan müdahale olduğu iddialarına da "İYİ Parti, bugüne kadar hiçbir makam, merci, kurum veya kuruluşun vesayetine veya müdahalesine müsaade etmemiştir, etmez." cevabı verildi .



Genel Başkan adaylarından Müsavat Dervişoğlu NTV yayınında partide kendisini birleştirici güç olarak gördüğünü söylemiş "Ben emanetçi olacak karakterde değilim, Sayın Akşener de öyle bir zihniyette değilim." demişti.