Pendik'te iki otomobil çarpıştı: 3'ü ağır 4 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, İstanbul Pendik Sahil Bulvarı'nda seyir halinde olan ve sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen bir otomobil ile başka bir otomobil çarpıştı. Kazada, araçlardaki 4 kişi yaralandı.



Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçlarda sıkışanları bulundukları yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan üçünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.



Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik akışı, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.