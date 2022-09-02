Peruk ve sahte kimlik kullanan hırsızlık çetesi yakalandı

İstanbul'da banka hesabından aynı gün içinde 500 bin lira para çekildiğini fark eden iş kadını polise şikayette bulundu.



Polis paranın çekildiği 3 ayrı banka şubesinin güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

KENDİNİ BENZETTİĞİ İŞ KADINININ HESABINDAN 500 BİN LİRA ÇEKTİ



Görüntülerde, bir şüphelinin peruk takarak ve makyaj yaparak kendini hesap sahibi iş kadını olarak tanıttığı ortaya çıktı.



Kimliği tespit edilen şüpheli kadın 4 suç ortağıyla birlikte bir kafede yakalandı.



Şüphelilerin iş kadınına ait kimlik bilgilerini kullanarak sahte ehliyet hazırladıkları ortaya çıktı.



Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı.