Peruk ve sahte kimlik kullanan hırsızlık çetesi yakalandı

İstanbul'da kimlik bilgilerini ele geçirdikleri iş kadınının hesabından, sahte kimlikle 500 bin lira çeken 5 kişilik çete yakalandı. Şüphelilerden birinin, peruk takıp makyaj yaparak kendini hesap sahibi iş kadını olarak tanıttığı ortaya çıktı.

Haberler - İHA - NTV Haber - DHA 02.09.2022 - 09:33

Peruk ve sahte kimlik kullanan hırsızlık çetesi yakalandı

'da banka hesabından aynı gün içinde 500 bin lira para çekildiğini fark eden iş kadını polise şikayette bulundu.

Polis paranın çekildiği 3 ayrı banka şubesinin güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

KENDİNİ BENZETTİĞİ İŞ KADINININ HESABINDAN 500 BİN LİRA ÇEKTİ

Görüntülerde, bir şüphelinin peruk takarak ve makyaj yaparak kendini hesap sahibi iş kadını olarak tanıttığı ortaya çıktı.

Peruk ve sahte kimlik kullanan hırsızlık çetesi yakalandı - 1

Kimliği tespit edilen şüpheli kadın 4 suç ortağıyla birlikte bir kafede yakalandı.

Peruk ve sahte kimlik kullanan hırsızlık çetesi yakalandı - 2

Şüphelilerin iş kadınına ait kimlik bilgilerini kullanarak sahte ehliyet hazırladıkları ortaya çıktı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

Peruk ve sahte kimlik kullanan hırsızlık çetesi yakalandı - 3

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