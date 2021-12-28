Pitbull saldırısı sonrası doku nakli yapılan Asiye Ateş uyandırıldı

Gaziantep'te, 2 "Pitbull"un saldırısında ağır yaralanan ve getirildiği Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde doku nakli yapılan 4 yaşındaki Asiye Ateş uyandırıldı.



Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, doku naklini gerçekleştirdikleri minik Asiye'nin takibini yaptıklarını söyledi.



Operasyonun başarılı geçtiğini aktaran Özkan, "Sırttan ve bacağından ihtiyacı olan tüm dokuları şu an için nakledildi" dedi. Özkan, ilk etapta yaşamsal dokularının nakledildiğini ifade etti.

SOLUNUM CİHAZINDAN AYRILDI

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete, Asiye Ateş'in son sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.



Prof. Dr. Çete, Asiye'nin uyandırıldığını belirterek, "Hastamızın genel durumu iyi. Uyandırıldı ve solunum cihazından ayırıldı. Yoğun bakımda takibi devam ediyor. Stabil seyretmesi durumunda ilerleyen günlerde yoğun bakım ünitesinden servis takibine alınacaktır" dedi.

"CUMHURBAŞKANIMIZ SÜREKLİ DESTEĞİNİ VERİYOR"



Asiye'nin babası Hüseyin Ateş, eşinin, kızlarını ameliyat sonrası gördüğünü belirterek, bir an önce sağlığına kavuşması için dua ettiğini söyledi.



Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibinin kızıyla yakından ilgilendiğini vurgulayan Ateş, "Üzüntüden eşim biraz kötü olmuştu, onunla ilgileniyorum. Çok şükür iyiyiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan telefonla aradı, çok mutlu oldum. Cumhurbaşkanımız sürekli desteğini veriyor, kızımın tedavisini yakından takip ediyor. Devletimize Allah zeval vermesin, bize her türlü desteği sağladılar" diye konuştu.



TUTUKLANANLARIN SAYISI 5'E YÜKSELDİ



Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'nde, 22 Aralık'ta 2 "pitbull"un saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş, ağır yaralanmıştı. Olayla ilgili gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü tutuklanmıştı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili yaptığı son açıklamada adliyeye sevk edilen 2 kişinin daha tutuklandığını duyurdu.

Daha önce tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Mustafa E. ile Süheyla K, yeni deliller kapsamında tekrar gözaltına alındı.



Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğince "nitelikli kasten yaralama" suçundan tutuklandı.



Saldırgan iki pitbull ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edilmişti.

