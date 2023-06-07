Plastik kesme tahtalarına dikkat: 100 gram kokoreçte 470 parça mikroplastik çıktı

Plastik yüzeyler kullanılarak kesilen ve servise hazırlanan ürünlerdeki mikroplastik varlığı üzerine araştırma yapıldı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu tarafından 2018'de alınan kararla, 7 Haziran, "Dünya Gıda Güvenliği Günü" olarak kabul edildi ve insanların yeterli gıdaya ulaşmalarının yanı sıra bu gıdaların sağlık yönünden güvenli olmalarının da temel bir hak olduğuna vurgu yapıldı.

Sağlıklı koşullarda üretilmeyen gıdalar, hastalık yapan bakteri, virüs, parazit ya da kimyasallar taşıyabilirken son yıllarda artan plastik kullanımıyla birlikte gıdalarda mikroplastiğe de rastlanmaya başladı.

ABD'deki Victoria Üniversitesi'nde görevli akademisyenler tarafından yapılan bir araştırmada, bir kişinin yeme-içme faaliyetinden kaynaklı yıllık mikroplastik tüketiminin yaşa ve cinsiyete bağlı olarak 39 bin ila 52 bin parçacık arasında olduğu saptandı. Buna inhalasyon, yani nefes alıp verme sırasında yutulan plastikler de eklendiğinde miktarın 74 bin ila 121 bin parçacığa ulaştığı tahmin ediliyor.

