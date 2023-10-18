Polis memuruna cinsel istismar suçlamasıyla tutuklama

Kars’ın Selim ilçesinde polis memuru A.K., 15 yaşındaki B.B. adlı kız çocuğuna cinsel istismar suçlamasıyla tutuklandı.

Polis memuruna cinsel istismar suçlamasıyla tutuklama

’ta görevli bir polis memuru iddiasıyla tutuklandı.

Selim ilçesindeki bir lisede görev yapan öğretmenin hareketlerinden şüphelendiği öğrencisi B.B.’nin durumunu ailesine bildirmesi üzerine Selim İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan polis memuru A.K.’nin taciz ettiği iddiasıyla şikayetçi olundu.

Şikayetin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince A.K., gözaltına alındı.

Jandarmadaki ifadesinin ardından Selim Adliyesi’ne sevk edilerek nöbetçi mahkemeye çıkarılan A.K., “cinsel istismar” suçundan tutuklandı.

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