Polis memuruna cinsel istismar suçlamasıyla tutuklama

Kars’ta görevli bir polis memuru cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı.



Selim ilçesindeki bir lisede görev yapan öğretmenin hareketlerinden şüphelendiği öğrencisi B.B.’nin durumunu ailesine bildirmesi üzerine Selim İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan polis memuru A.K.’nin taciz ettiği iddiasıyla şikayetçi olundu.



Şikayetin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.



Soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince A.K., gözaltına alındı.



Jandarmadaki ifadesinin ardından Selim Adliyesi’ne sevk edilerek nöbetçi mahkemeye çıkarılan A.K., “cinsel istismar” suçundan tutuklandı.