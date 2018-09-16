Adana'da Vural Köroğlu yönetimindeki otomobil, merkez Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi'nde park halindeki başka bir otomobile çarptı.
Sürücü Köroğlu'nun kaza sonrası olay yerinden ayrılması üzerine vatandaşlar durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine, tekrar kaza bölgesine gelen sürücü Köroğlu ve yakınları saldırıda bulundu.
Polis ekibinin telsizden destek istemesi üzerine olay yerine çok sayıda takviye gönderildi.
Çıkan olayda kolundan yaralanan polis memuru Haluk Şimşek, 112 Acil Servis ekibince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Şimşek'in kolunun kırıldığı öğrenildi.
Olaylara müdahale eden polis, sürücü Köroğlu ve yakınları Hakan Tokdemir ile Abdulkadir Kutu'yu gözaltına aldı. Şüpheliler, Fatih Polis Merkezine götürüldü.