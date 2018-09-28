Kartal Emniyet Müdürlüğü Mobil Park Polisi ekipleri, yaptıkları denetimler sırasında siren çalan bir aracı durdurdu.
Araçtaki şüphelilerin "Polis Özel Harekat" yazılı yelek giyip alkol kullandıklarını gören ekipler, bu kişilere müdahale etmek istedi.
Bu sırada araçla kaçmaya çalışan şüphelilerle polis arasında kovalamaca yaşandı.
Kaçtıkları sırada otomobildeki telsiz ve silahı yola atan şüpheliler M.B. (29), B.Ç. (45) ve S.M. (33), yaşanan kovalamacanın ardından Pendik'te yakalandı.
Otomobilde yapılan aramada "polis" ibareli tabanca kılıfı, teleskopik jop, kasatura, pos cihazı, havalı tabanca, biber gazı, elektroşok cihazı, araç çakarı, polis ibareli el feneri, el telsizi ile üç pasaport ele geçirildi.
Haklarında "ateşli silahlar kanununa muhalefet" ve "özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanmak" suçlarından işlem yapılan şüpheliler, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.