Pozitif olduğu halde seyahat eden genç: Ben pozitif miyim?

Kırıkkale'de bir genç, ablasının HES kodu ile otobüste seyahat ederken polis denetiminde pozitif olduğunu öğrendi.

Ankara'dan Çorum'a giden yolcu otobüsü, Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki trafik kontrol noktasında durduruldu. Jandarma ekiplerince, Covid-19 ve asayiş denetimleri kapsamında yolcuların GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgulaması yapıldı.

Otobüste seyahat eden İsmail Şahin'in PCR testinin pozitif olduğu tespit edildi. Jandarma ekipleri, durumu İl Salgın Denetim Merkezine bildirdi. Trafik kontrol noktasına gelen filyasyon ekipleri, İsmail Şahin ile HES kodunu kullandığı ablası Zeynep Şahin'e 3 bin 69'ar lira idari para cezası uyguladı.



"BEN POZİTİF MİYİM?"

Ablasının HES kodu ile otobüste seyahat eden İsmail Şahin, "Ablama bana bilet alması için mesaj attım. Belge almaya gerek var mı dedim. O hiçbir şey sormadı. 'Ben hallederim' dedi. Ablamın zaten hiçbir şeyden haberi yok" dedi.

Şahin, ekiplere, "Ben pozitif miyim" diyerek, filyasyonun ne anlama geldiğini sordu.