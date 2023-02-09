Prof. Dr. Celal Şengör kimdir, kaç yaşında, nereli?

Türk akademisyen, jeolog ve bilim insanı. Ali Mehmet Celal Şengör, 24 Mart 1955’te Rumeli göçmeni bir ailenin çocuğu olarak İstanbul'da dünyaya geldi.



Celal Şengör, İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsünde görev yapmaktadır.



EĞİTİMİ



Robert Koleji'nden den mezun olan Şengör, liseyi bitirdikten sonra üniversite eğitimi için Amerika'ya gitmiştir.



Şengör, 1972'de Houston Üniversitesi'nde lisans eğitimine başlamış ancak okulun Şengör'e göre kaliteli olmaması nedeniyle 2,5 sene sonra Albany'de bulunan New York Eyalet Üniversitesi Jeoloji bölümüne yatay geçiş yapmıştır.



AKADEMİK KARİYERİ



Mehmet Fuat Köprülü'den sonra Rus Bilimler Akademisine seçilmiş ikinci Türk profesörü olan Şengör'e Alman Jeoloji Derneği tarafından Gustav Steinmann Madalyası verilmiştir. Fransa, Birleşik Krallık, Avusturya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde misafir öğretim üyesi olarak çalışmalarda bulunan Şengör, jeolojide bilhassa yapısal yer bilim ve tektonik dallarındaki çalışmaları ile ün yapmıştır.



1988'de Neuchâtel Üniversitesi Fen Fakültesi'nden şeref bilim doktoru unvanına sahip olan Şengör, 1990 yılında Academia Europaea'ya kabul edilmiştir. Aynı yıl Avusturya Jeoloji Servisi muhabir üyesi, 1991 yılında ise Avusturya Jeoloji Derneği şeref üyesi olmuştur.



Yine 1991 yılında Kültür Bakanlığı'nın Bilgi Çağı Ödülünü kazanmış ve 1992 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Genel Jeoloji Anabilim Dalı'nda profesörlüğe yükselmiştir.



İleri seviyede İngilizce, Fransızca ve Almanca bilen Şengör, Felemenkçe, İtalyanca, Portekizce, İspanyolca ve Osmanlı Türkçesi de okuyabildiğini söylemiştir.

