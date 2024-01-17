Pygmalion etkisi nedir? Adını Yunan efsanesinden alıyor

Rosenthal ve Jacobson, yüksek beklentilerin daha iyi performansa yol açtığını ve düşük beklentilerin daha kötü sonuçlara yol açtığını, her ikisinin de kendi kendini gerçekleştiren kehanete yol açtığını savundu. Pygmalion etkisine göre, beklentilerin hedefleri olumlu etiketleri içselleştirir ve başarılı olacağı düşüncesine sahip olanlar buna göre başarılı olur; düşük beklentiler durumunda benzer bir süreç ters yönde çalışır. Pygmalion etkisinin arkasındaki fikir, kişinin tutumlarına bağlı olduğu düşüncesidir. Sosyolojide bu etkiden sıklıkla eğitim ve sosyal sınıfla ilgili olarak bahsedilir. Sosyoloji de Pygmalion etkisi de eleştiri konusu olmuştur.



Akademisyene göre Pygmalion etkisi, işyerleri ve okullarda kapsamlı deneylere tabi tutulunca kanıtlanmıştı.