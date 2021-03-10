Ramazan ayı ne zaman? 2021 Ramazan Bayramı ne zaman?

Üç aylar, 13 Şubat günü başladı. Müslümanlar için büyük önem taşıyan Ramazan ayı ise 13 Nisan'da başlıyor. Ramazan Bayramı ise 13-15 Mayıs arasında gerçekleşecek.

ntv.com.tr 10.03.2021 - 10:19

Ramazan ayı ne zaman? 2021 Ramazan Bayramı ne zaman?

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Üç aylar, 2021 yılında Receb ayının ilk günü olan 13 Şubat günü başlayacak. Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 18 Şubat Perşembe gerçekleşecek.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN, KAÇ GÜN TATİL?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırladığı dini takvimi göre, Ramazan bu yıl nisan ayına denk geliyor. 13 Nisan günü başlayıp, 12 Mayıs günü son bulacak.

Ramazan Bayramı ise 13-15 Mayıs arasında gerçekleşecek. Yani perşembe günü başlayıp cumartesi günü sona erecek.

2021 KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan ayının en önemli gecesi olan Kadir Gecesi tarihi de belli oldu. İslamiyet inancına göre İslam dininin kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'in Cebrail tarafından Hz. Muhammed'e indirilmeye başladığı gece olan Kadir Gecesi ise bu yıl 8 Mayıs 2021'e denk geliyor.

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