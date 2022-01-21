Randevu almasını isteyen doktora saldırdı

Yalova'da randevu almadan muayene olmak isteyen bir kişi, Dahiliye Uzmanı Dr. Şevki Melikoğlu'na saldırdı. Yaralanan doktor tedavi altına alınırken, saldırgan hastane güvenliği tarafından etkisiz hale getirildi.

Haberler - DHA 21.01.2022 - 10:04

Randevu almasını isteyen doktora saldırdı

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'da bir doktor, randevusuz muayene olmak isteyen kişinin saldırısına uğradı.

Edinilen bilgiye göre, E.K. (43) rutin olarak kan vermek için Kızılay Kan Merkezi'ne gitti. Kızılay'daki sağlık personelinin ''Dahiliye doktoruna muayene olduktan sonra gelip kan ver'' demesi üzerine E.K., Yalova Devlet Hastanesi ek hizmet binasına gitti.

Burada Dahiliye Uzmanı Dr. Şevki Melikoğlu'nun odasına giderek muayene olmak isteyen E.K., doktorun ''Senin işin acil değil. Sıra alıp gel. Randevulu hastalara bakacağım'' dediğini öne sürdü.

E.K. bir başka hastayı muayene ettiği sırada saldırarak doktoru yaraladı. Saldırgan hastane güvenlik ekibi tarafından etkisiz hale getirildi.

İhbar üzerine hastaneye sevk edilen polis ekipleri saldırganı gözaltına alırken, yaralanan doktor ise tedavi altına alındı.

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