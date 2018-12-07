Erzincan'da, 3 gün önce polislerce durdurulan TIR'da, 1 ton 271 kilogramlık miktar ile cumhuriyet tarihinde tek seferde en fazla eroinin ele geçirilmesi olayına ilişkin bir iş adamı Van'da gözaltına alındı.



Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentin Erzurum-Erzincan kara yolundaki uygulama noktasında polislerce durdurulan 06 BCD 99 plakalı TIR'rın dorsesinde 1 ton 271 kilogram eroin bulunmasına ilişkin soruşturma sürdürülüyor.



Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında yapılan araştırmada, söz konusu TIRın sahibinin Van'da bir tavukçuluk şirketinin de sahibi iş adamı A.E. olduğu anlaşıldı.



Van'da vergi rekortmenleri arasında bulunan A.E, savcılığın talimatı doğrultusunda gözaltına alındı.



Operasyon sırasında TIR'da yakalanan H.Ç, R.Y. ve S.Y'nin yanı sıra bu kişilere uyuşturucuyu teslim ettikleri gerekçesiyle Van'da gözaltına alınıp Erzincan'a getirilen 2 kişinin de polisteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.



Soruşturmanın yürütüldüğü Erzincan'a getirilecek A.E'nin gözaltına alınmasıyla olaya ilişkin yakalanan zanlı sayısı 6'ya yükseldi.



OLAYIN GEÇMİŞİ

Erzincan polisi, 3 gün önce kentin Erzurum-Erzincan kara yolundaki uygulama noktasında durdurduğu 06 BCD 99 plakalı TIR'ın dorsesinde, "Belçika kurdu" cinsi erkek narkotik dedektör köpeği "Odin"in tepki vermesiyle arama yapmıştı.



Van'dan İstanbul'a gitmek isteyen TIR'ın dorsesindeki aramada, hayvan yağlarına sarılan 1 ton 271 kilogram eroin ele geçirilmişti.



Polis, bu başarısıyla cumhuriyet tarihinde tek seferde yakalanan en büyük eroin miktarını ele geçirirken, "Odin" de hassas burunlar arasında tek operasyonda en fazla eroin yakalatan köpek olarak tarihe geçmişti.

