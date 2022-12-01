Resmi Gazete'de bugün (1 Aralık 2022 Resmi Gazete kararları)

1 ARALIK 2022 TARİHLİ RESMİ GAZETE

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ



YÖNETMELİK



– Nükleer Tesislerde Organizasyon Yapısı ve Personel Yönetmeliği



KARAR



– Malvarlığının Dondurulması Kararı (Karar Sayısı: 2022/4)



YARGI BÖLÜMÜ



ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI



– Anayasa Mahkemesinin 29/9/2022 Tarihli ve 2018/16857 Başvuru Numaralı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 29/9/2022 Tarihli ve 2018/22125 Başvuru Numaralı Kararı



YARGITAY KARARI



– Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Ait Karar



İLÂN BÖLÜMÜ



a - Yargı İlânları



b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları



c - Çeşitli İlânlar



– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri