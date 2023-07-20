Resmi Gazete'de bugün (20 Temmuz 2023 Tarihli ve 32254 Sayılı Resmi Gazete kararları)

20 Temmuz 2023 Tarihli ve 32254 Sayılı Resmî Gazete kararları



YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ



YÖNETMELİKLER



– Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Hizmet Satışı - Araç ve Gereç Kira Yönetmeliği



– Beykent Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



TEBLİĞ



– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2023/21)



YARGI BÖLÜMÜ



ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI



– Anayasa Mahkemesinin 9/11/2022 Tarihli ve E: 2018/84, K: 2022/132 Sayılı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 9/11/2022 Tarihli ve E: 2018/80, K: 2022/136 Sayılı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 22/3/2023 Tarihli ve E: 2022/108, K: 2023/55 Sayılı Kararı



DANIŞTAY KARARLARI



– Danıştay Başkanlık Kurulunun 2023/32 Sayılı Kararı



– Danıştay Başkanlık Kurulunun 2023/33 Sayılı Kararı



İLÂN BÖLÜMÜ



a - Yargı İlânları



b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları



c - Çeşitli İlânlar



– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri