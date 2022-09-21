Resmi Gazete'de bugün (21 Eylül 2022 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ



YÖNETMELİKLER



– Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği



– Hâkimler ve Savcılar Kurulu Disiplin Amirleri ve Disiplin Kurulları Yönetmeliği



– Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



TEBLİĞ



– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2022/23)



YARGI BÖLÜMÜ



ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI



– Anayasa Mahkemesinin 8/9/2022 Tarihli ve E: 2022/56, K: 2022/100 Sayılı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 8/9/2022 Tarihli ve E: 2022/65, K: 2022/102 Sayılı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 8/9/2022 Tarihli ve E: 2022/67, K: 2022/103 Sayılı Kararı



YARGITAY KARARI



– Yargıtay 1. Hukuk Dairesine Ait Karar



İLÂN BÖLÜMÜ



a - Yargı İlânları



b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları



c - Çeşitli İlânlar



– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri