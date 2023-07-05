Resmi Gazete'de bugün (5 Temmuz 2023 Tarihli ve 32239 Sayılı Resmi Gazete kararları)

Resmi Gazete'de 5 Temmuz 2023 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 5 Temmuz 2023 Tarihli ve 32239 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

Resmi Gazete'de bugün (5 Temmuz 2023 Tarihli ve 32239 Sayılı Resmi Gazete kararları)

5 Temmuz 2023 Tarihli ve 32239 Sayılı

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– İstanbul Rumeli Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– İzmir Tınaztepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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