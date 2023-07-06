Resmi Gazete'de bugün (6 Temmuz 2023 Tarihli ve 32240 Sayılı Resmi Gazete)

Resmi Gazete'de 6 Temmuz 2023 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 6 Temmuz 2023 Tarihli ve 32240 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

Resmi Gazete'de bugün (6 Temmuz 2023 Tarihli ve 32240 Sayılı Resmi Gazete)

6 Temmuz 2023 Tarihli ve 32240 Sayılı

ÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Çukurova Üniversitesi Öğretim Elemanlarının Çukurova Teknoloji Geliştirme Bölgesinde Görevlendirilme ve Şirket Kurabilmelerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLAN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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