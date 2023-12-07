Resmi Gazete'de bugün (7 Aralık 2023 Resmi Gazete kararları)

7 Aralık 2023 Resmi Gazete kararları

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ



MİLLETLERARASI ANDLAŞMA



–– Kamuda ve Belediyelerde Yenilenebilir Enerji Projesine İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası Arasında İmzalanan Hibe Anlaşması



CUMHURBAŞKANI KARARLARI



–– Ankara ve Kırıkkale İllerinde Yapılacak Olan Savunma Sistemleri Üretim Tesisi Yatırımına Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7911)



–– Denizli İlinde Yapılacak Olan Çinko, Kurşun ve Kobalt Külçe Üretim Tesisi Yatırımına Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Ekli

Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7912)



–– Adana İlinde Yapılacak Olan Saf Tereftalik Asit (PTA) ve Polimer/Cips Üretim Tesisi Yatırımına Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin 24/11/2020 Tarihli ve 3200 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7913)



–– Kırıkkale İlinde Yapılacak Olan Saf Kurutulmuş Vakum Tuzu (PDV), Sodyum Hidroksit, Sodyum Hipoklorit, Hidroklorik Asit ve Ferrik Klorür Üretim Tesisi Yatırımına Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7914)



–– Zonguldak İli, Kilimli İlçesinde Bulunan Bazı Alanın Eren Holding Anonim Şirketi Zonguldak Özel Endüstri Bölgesi Olarak İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7915)



–– Kırıkkale İli, Delice İlçesinde Bulunan Bazı Alanın Safir Tuz Gıda Maden Pazarlama Nakliyat İnşaat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Kırıkkale Özel Endüstri Bölgesi Olarak İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7916)



CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ



–– Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere



YÖNETMELİKLER

–– İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



–– Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Alım, Satım ve İhale Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik



–– Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu ile Federasyonları, Birlikleri, Odaları Denetim Kurulları Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik



–– Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Personel Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik



–– Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Yüksek İstişare Kurulu Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik



–– Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



YARGI BÖLÜMÜ



ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI



–– Anayasa Mahkemesinin 17/5/2023 Tarihli ve 2019/42746 Başvuru Numaralı Kararı



–– Anayasa Mahkemesinin 14/6/2023 Tarihli ve 2020/23730 Başvuru Numaralı Kararı



İLÂN BÖLÜMÜ



a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

