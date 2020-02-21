Resmi Gazete'de yayımlandı: Mal varlıkları dondurulacak

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararları doğrultusunda bazı kişi ve organizasyonların Türkiye'deki mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, "DEAŞ-Batı Afrika", "DEAŞ-Filipinler", "DEAŞ-Bangladeş", "DEAŞ-Somali", "DEAŞ-Mısır" adlı organizasyonlar ile Abu Musab al-Barnawi ve Mahad Moalim adlı kişinin tasarrufunda bulunan Türkiye'deki mal varlıkları dondurulacak.



Terörizmin finansmanının önlenmesini öngören BMGK'nin 1373 sayılı kararı uyarınca, "Jund al-Kilafah" adlı organizasyonun Türkiye'deki mal varlıklarının dondurulmasının onaylandığı Cumhurbaşkanı Kararı'na göre ayrıca, "Amaq News Agency", "Al-Ard Al Jadidah Money Exchange Company", "Afaq Dubai" ile bu gruplarla bağlantılı Mushtaq Talib al-Rawi, Umar Talib Zughayr al-Rawi, Walid Talib Zughayr al-Rawi, Muhannad Mushtaq Talib Zughayr al-Rawi, Abd-al-Rahman Ali Husayn al-Ahmed al-Rawi, Mumammad Abd-al-Qadir Mutni Assaf al-Rawi, Milton John Algernon adlı kişilerin Türkiye'deki mal varlıkları da dondurulacak.



Diğer yandan BM Türkiye Mukim Koordinatörlük Ofisi ve personeli hakkında BM Sekretaryası arasında teati edilen notalar ve Gine Cumhuriyeti ile "Kültür, Eğitim, Basın-Yayın, Gençlik ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşması"nın onaylanması hakkında karar da Resmi Gazete'de yayımlandı.