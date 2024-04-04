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Resmi Gazete'de yayımlandı: POMEM'E 7 bin 500 aday alınacak

Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) 7 bin 500 yeni öğrenci alımı yapılacak.

Resmi Gazete'de yayımlandı: POMEM'E 7 bin 500 aday alınacak

Emniyet Genel Müdürlüğü Akademisi Başkanlığının öğrenci alım ilanı 'de yayımlandı.

Eğitim Merkezlerine alınacak öğrencilerin 6 bini erkek, bin 500'ü kadın öğrencilerden oluşacak.

Adaylar 2022 veya 2023 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden P3 puan türünden en az 60 ve üzeri puan alanlar arasından seçilecek.

Şartları taşıyan adaylar, 4-14 Nisan tarihleri arasında Polis Akademisi internet sitesi üzerinden aday belirleme ön başvurularını yapabilecek.

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