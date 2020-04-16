Rize'de AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Gamze Pala, reddettiği erkek tarafından öldürüldü

Rize’nin Fındıklı ilçesinde bir kişi saplantı derecesinde karşılıksız sevdiği kadını kendisi ile görüşmek istemeyince önce kurşunladı, sonra boğazını keserek öldürdü.Olay, Fındıklı Öğretmenevi'nde gece 22.00 sıralarında yaşandı.



Alınan bilgiye göre, Fındıklı Öğretmenevi'nde resepsiyon görevlisi olarak çalışan Gamze Pala (44) isimli kadın, kendisine saplantı derecesinde aşık olan Savaş Dalançıkar (36) ile görüşmeyi kabul etmedi.

Uzun süre peşinde koştuğu kadını saplantı haline getiren Savaş Dalançıkar, öğretmenevine bu akşam saat 22.00 sularında gelerek Pala’ya silahlı saldırıda bulundu.

Dalançıkar, kurşunların genç kadına isabet etmediğini görünce bu kez cebinden çıkardığı bıçak ile boğazını keserek öldürdü. Saldırgan olay yerinden kaçamadan emniyet güçleri tarafından yakalandı.

Öte yandan öldürülen Gamze Pala'nın AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı olduğu öğrenildi.

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