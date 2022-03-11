Rus limanlarında bekleyen 18 Türk gemisinden 17'si kalkış yaptı

Denizcilik Genel Müdürlüğü, 24 Şubat'tan beri bekleyen Azak Denizi'ndeki Türk sahipli 18 gemiden 17'sinin kalkış yaptığını bildirdi.

Haberler - DHA 11.03.2022 - 11:48

Rus limanlarında bekleyen 18 Türk gemisinden 17'si kalkış yaptı

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, 24 Şubat'tan beri Azak Denizi'ndeki Rus limanlarında bekleyen Türk sahipli 18 gemiden 17'si kalkış yaparken, bir gemi Temrük Limanı'nda yükleme için bekliyor.

Bazı gemiler, olumsuz hava koşulları nedeniyle Kerch'te beklerken bunlar, hava müsaade ettiğinde varış limanlarına hareket edecek.

Denizcilik Genel Müdürlüğü Twitter hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada şunlar denildi:

"24 Şubat’tan beri Azak Denizi'ndeki Rus limanlarında bekleyen Türk sahipli 18 gemiden 17'si kalkış yaptı, bir gemi Temruk’da yükleme için bekliyor. Olumsuz hava koşullarından dolayı bazı gemilerimiz Kerch'de beklemekte olup, hava müsadeli varış limanlarına hareket edeceklerdir.

Gemilerde mısır, demir, demir filizi, buğday, buğday kepeği, buğday küspesi, kömür, ayçiçeği küspesi, pirinç kepeği taşınmakta olup söz konusu gemilerin bazıları ülkemize bazıları da farklı ülkelere yükleri taşımaktadır."

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