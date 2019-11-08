Rusya ile üçüncü ortak devriye

Son dakika haberi!
Soçi Mutabakatı kapsamındaki Rusya ile üçünçü ortak devriyesi bugün yapılıyor.
TSK'ya ait 4 zırhlı araç saat 10.00 sıralarında Şırnak'ın İdil ilçesinden Suriye tarafına geçiş yaptı.
İki ülke askerleri bir araya gelecek ve yapılacak koordinasyon toplantısının ardından ortak kara devriyesi başlayacak.
Kamışlı ile Irak sınırı arasında uzanan 120 kilometrelik hat boyunca yapılacak devriyenin 5-6 saat sürmesi bekleniyor.
Soçi Mutabakatı çerçevesinde ilk devriye 1 Kasım Cuma günü Resulayn ile Kamışlı arasında; ikinci devriye Ayn El Arab ile Tel Abyad arasında yapılmıştı.