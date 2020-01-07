Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçak pistten çıktı

Birleşik Arap Emirlikleri Sharjah Havalimanı'ndan İstanbul'a gelen Pegasus Havayolları'na ait uçak, inişten sonra Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıktı.

Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı olay nedeniyle pist, saat 11.20'ye kadar uçuşlara kapatıldı.

THY SEFERLERİ SAAT 15.00'E KADAR İPTAL



Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi de, Twitter'dan duyuru yaparak saat 15.00'e kadar THY'nin Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş ve kalkışlı seferlerinin iptal edildiğini bildirdi.

Bilal Ekşi, mesajında şu ifadelere yer verdi:

''Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistin kapanmasına yol açan olay sebebi ile saat 15'e kadar Sabiha Gökçen inişli ve kalkışlı seferlerimiz iptal edilmek zorunda kalınmıştır. Çağrı merkezimizden alternatif sefer planlamalarımız ile ilgili bilgi alabilirsiniz.''

O ANLAR KAMERADA...