Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçak pistten çıktı

İstanbul'da Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda iniş yapan bir yolcu uçağı pistten çıktı. Olayda yaralanan olmazken, havalimanı, uçağın pistten çıkması nedeniyle saat 11.20'ye kadar uçuşlara kapatıldı. THY'nin Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş ve kalkışlı seferleri de saat 15.00'e kadar iptal edildi.

sabiha-gokcende-ucak-pistten-cikti.jpg

İlişkili Haberler

İstanbul'da fırtına ağaçları devirdi

İstanbul'da fırtına ağaçları devirdi

İstanbul'da sağanak ve fırtına etkili oluyor (Ulaşımda aksama)

İstanbul'da sağanak ve fırtına etkili oluyor (Ulaşımda aksama)

Birleşik Arap Emirlikleri Sharjah Havalimanı'ndan İstanbul'a gelen Pegasus Havayolları'na ait uçak, inişten sonra Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıktı.

Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı olay nedeniyle pist, saat 11.20'ye kadar uçuşlara kapatıldı.

THY SEFERLERİ SAAT 15.00'E KADAR İPTAL

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi de, Twitter'dan duyuru yaparak saat 15.00'e kadar THY'nin Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş ve kalkışlı seferlerinin iptal edildiğini bildirdi.

Bilal Ekşi, mesajında şu ifadelere yer verdi:

''Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistin kapanmasına yol açan olay sebebi ile saat 15'e kadar Sabiha Gökçen inişli ve kalkışlı seferlerimiz iptal edilmek zorunda kalınmıştır. Çağrı merkezimizden alternatif sefer planlamalarımız ile ilgili bilgi alabilirsiniz.''

O ANLAR KAMERADA...

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...