Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'gizli belge' açıklaması

Corona virüs gibi yanlış bilgi ve belgeler de sosyal medada yayılmaya devam ediyor.

Yetkililer sosyal medyada yayılan bu tür bilgilerin dikkate alınmaması gerektiğini belirtiyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medyada "gizli" ibaresiyle dolaşan bir belgeye ilişkin açıklama yaptı.

Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal medya ve Whatsapp’tan yayılan “gizli” belge gerçek dışıdır. Panik yaratacağı bilinerek uydurulmuştur. Güven kaybına yol açarak, 82 milyonun zaafa düşmesini amaçlayanlar var. Hassasiyetinizle oynayanlar var. Şans tanımayın. Doğru haber, resmen yapılan açıklamadır."



Bakan Koca, paylaşımında söz konusu sahte belgeye de yer verdi: