Sahte ekran görüntüsüyle dolandırıcılık (İki dolandırıcı yine ortaya çıktı)

Sahte dekont dolandırıcıları, bu kez Aydın’ın Efeler ilçesinde esnafı dolandırdı.

Kendilerini eş olarak tanıtan iki kişi, geçtiğimiz günlerde Söke ilçesinde alışveriş yaptı. İki giyim mağazasından yaklaşık 22 bin, bir telefon mağazasından 8 bin 500 TL’lik alışveriş yapan şüpheliler, her işyerine aynı taktiği uyguladı.



Alışveriş bedellerini, mobil bankacılık üzerinden, havale yoluyla göndereceklerini belirtip, ürettikleri sahte dekontu ekran görüntüsü olarak gösteren şüpheliler daha sonra ortadan kayboldu. Dolandırıldığını anlayan esnaf, polise başvurunca, emniyet güçleri harekete geçti.

EFELER'DE DE AYNI TAKTİĞİ UYGULADILAR



İki şüpheli Söke’nin ardından bu kez de Efeler ilçesinde ortaya çıktı.



Pazar günü Efeler’de yüklü miktarda alışveriş yapan biri kadın iki kişi, aynı yöntemi kullandı.



Şüphelilerin alışveriş yaptığı işyerinde kasiyer olarak çalışan E.C. isimli mağdur, “Oldukça nazik ve bir o kadar da efendi görünen iki kişi mağazaya gelip alışveriş yaptı. Kasada, ‘Yanımızda nakit yok, IBAN numarası verin, hemen ödemeyi yapalım’ dediler. Karı-koca olduklarını belirten müşterilerin mağdur olmaması için IBAN numarası verdik. Bize telefondan dekont ibraz ettiler. Para hesabımıza düşmeyince ‘bugün pazar biraz geç düşer’ dediler.” diyerek olayı anlattı.



Kasiyer E.C. aradan geçen 5 günün ardından paranın hala hesaba geçmemesi üzerine iki kişinin dolandırıcı olduğunu anladıklarını söyledi.



E.C. bölge esnafını uyardıklarını söylerken, eşgali belirlenen iki kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.