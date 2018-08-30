Sakarya'nın Karasu ilçesinde suyun renk değiştirmesi ve bazı kusma vakalarının görülmesi nedeniyle denize girilmemesi kararı alındı.



İlçede denize giren bazı vatandaşların kusma şikayetiyle hastaneye başvurmalarının ardından durum sağlık müdürlüğü yetkililerine bildirildi.

Karasu Kaymakamlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı yapılan inceleme sonucunda suyun renginde değişiklik olması ve kusma vakalarının görülmesi üzerine herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için denize girilmemesine karar verdi.



Karasu Belediye Başkanı Mehmet İspiroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Karadeniz'in Karasu plajının bazı bölümlerinde denizin renk değiştirmesi olayının görüldüğünü söyledi.



Bazı kusma vakalarının görülmesi üzerine Sahil Güvenlik ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından numuneler alındığını belirten İspiroğlu, "Vatandaşlarımız sahil güvenlik ekiplerimiz tarafından denizden çıkartıldı. Vatandaşlarımıza can güvenlikleri için bugün denize girmemeleri önemle belirtildi. Şu anda denize girmek yasak, sonuçları bekliyoruz. Sonuçlar gelene kadar güvenlik tedbirlerimiz devam edecektir" ifadelerini kullandı.

827 KAÇAK BAĞLANTI TESPİT EDİLDİ



Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Rüstem Keleş, Karasu ilçesinde görülen ishal vakalarıyla ilgili bölgedeki su hatlarında 827 kaçak bağlantının tespit edildiğini bildirdi.

Keleş, yaptığı açıklamada, ilçede çok sayıda vatandaşın bulantı, kusma, karın ağrısı veya ishal şikayetiyle sağlık kuruluşlarına başvurmasının ardından İl Sağlık Müdürlüğü ile koordineli ve şeffaf bir şekilde çalışma gerçekleştirdiklerini belirtti.



Vatandaşlara SASKİ olarak kaçak su kullanmamaları hususunda sürekli uyarılarda bulunduklarını aktaran Keleş, "Denetimler yapıyoruz, bu kapsamda bugüne kadar Karasu bölgesinde 827 kaçak tespit ettik. İçme suyu hatlarımıza kaçak bağlantılar yapılmış. Hatlarımız kaçak bir şekilde kırılarak ilave borular, sondajlar bağlanmış. Bunların tek tek tespitini yaptık, çalışmalarımıza devam ediyoruz. Site içlerinde bulunan sondajlar izinsiz, kontrolsüz bir şekilde havuzlara verilmiş. Vatandaşlarımızı SASKİ kontrolünde olmayan su kaynaklarını kullanmamaları yönünde bir kez daha uyarıyoruz. Bölgedeki kaçak tespitlerimizle ilgili hukuki süreçleri de başlattık, takip ediyoruz" diye konuştu.



4 BİN 500 BAŞVURU



Keleş, ilçeye verilen içme suyunun 7/24 takip edildiğini Karasu bölgesinde SASKİ'nin şebekesine bağlı olmayan, sokak çeşmelerinin de ekipler tarafından kapatıldığını aktardı.



Sakarya'nın Karasu ilçesinde 6 günde yaklaşık 4 bin 500 vatandaşın bulantı, kusma, karın ağrısı veya ishal şikayetiyle sağlık kuruluşlarına başvurmasının ardından bölgede İl Sağlık Müdürlüğü ve SASKİ tarafından çalışma başlatılmış, salgına norovirüsün (kusma, ishal ve ateşe yol açan bir virüs türü) etken olduğu belirlenmişti.