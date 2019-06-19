Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, aşırı yağışlar nedeniyle dün 18.45'ten itibaren kapatılan Bilecik-Arifiye demir yolu hattı, bölgede yapılan çalışmaların ardından 02.48 yeniden tren trafiği açıldı.
Açıklamada, Yüksek Hızlı Trenlerin normal seferlerine devam ettiği belirtildi.
Sakarya'da sağanak nedeniyle durdurulan YHT seferleri yeniden başladı
Anadolu AjansıTürkiye
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğü, aşırı yağışlar nedeniyle dün kapatılan Bilecik-Arifiye demir yolu hattının 02.48'den itibaren trafiğe açıldığını bildirdi.
Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, aşırı yağışlar nedeniyle dün 18.45'ten itibaren kapatılan Bilecik-Arifiye demir yolu hattı, bölgede yapılan çalışmaların ardından 02.48 yeniden tren trafiği açıldı.