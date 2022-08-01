Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin rapor Meclis'e sunuldu

Haberler 01.08.2022 - 10:17 | Son Güncelleme : 01.08.2022 - 10:52
Son dakika haberi! DBP'li Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kalkması ile ilgili komisyon kararı Meclis'e gönderildi.
İstanbul Kadıköy'de düzenlenen izinsiz gösteride Aydeniz, bir polise yumruk atmıştı.
Olay sonrası görevli polis memuruna mukavemet suçlamasıyla Aydeniz hakkında fezleke hazırlandı.
Aydeniz hakkında dosya önce TBMM Hazırlık Komisyonu'nda görüşüldü.
Dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik ön karardan sonra dosya, Anayasa ve Adalat Karma Komisyonu'nda ele alındı.
Burada da yasama dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar verildi. Komisyonun hazırladığı rapor, Meclis Genel Kurulu'na gönderildi.
Rapor, Genel Kurul'un toplandığı ilk birleşimde ele alınacak. Raporun genel kurulda onaylanması durumunda Aydeniz'in hakkındaki 5 farklı dosyada dokunulmazlığı kaldırılarak yargılanma sürecinin önü açılacak.
TERÖR PROPAGANDASI
Aydeniz'in kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret etmek, görevini yaptırmamak, terör örgütü propagandası yapmak suçlamalarından dokunulmazlığının kaldırılması isteniyor.