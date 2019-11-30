Şanlıurfa'da 37 bin kaçak akaryakıt bulundu, 3 kişiye gözaltı

Şanlıurfa'da 3 kişinin gözaltına alındığı operasyonda yaklaşık 37 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. 10 günde kent genelinde düzenlenen operasyonlarda ise gümrük kaçağı 114 telefon bulundu.

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Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda 37 bin 838 litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken 3 şüpheli de gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente kaçak akaryakıt getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Kent girişinde durdurulan araçlarda yapılan kontrollerde 37 bin 838 litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Öte yandan, kent genelinde gümrük kaçağı cep telefonu satışlarına ilişkin 10 gün içerisinde yapılan 5 ayrı operasyonda 114 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Söz konusu operasyonlarda 5 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

VİDEO: KAÇAK AKARYAKIT OPERASYONU (ARŞİV)

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