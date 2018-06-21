Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen 7 kişi, 111 bin 292 lira 55'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 25 kişi 3 bin 116 lira 55'er kuruş, 4 artı 1 bilen 309 kişi 252 lira 55'er kuruş, 4 bilen 3 bin 848 kişi 27 lira 5'er kuruş, 3 artı 1 bilen 7 bin 805 kişi 16 lira 65'er kuruş, 3 bilen 93 bin 799 kişi 3 lira 90'ar kuruş, 2 artı 1 bilen 68 bin 184 kişi 5 lira 35'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 211 bin 267 kişi 3 lira 30'ar kuruş ikramiye alacak.



Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 2 milyon 596 bin 822 lira 80 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 1 milyon 34 bin 965 lira 22 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 577 bin 71 lira 78 kuruş aktarıldı.



Büyük ikramiye isabet eden kuponların, Ankara'nın Çankaya ve Sincan ilçeleri ile İstanbul'un Üsküdar, Bursa'nın Osmangazi, Manisa'nın Turgutlu, Denizli'nin Tavas, Malatya'nın Battalgazi ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.

NTV 22 KEZ BÜYÜK İKRAMİYE ÇIKAN MURATPAŞA'DA