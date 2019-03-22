İstanbul Levent'teki ünlü Sapphire'den 47 daire alan İranlı Mehrdad Safari, ödemeleri aksatında icralık oldu.
Proje sahibi Kiler Gayrimenkul, 47 dairenin 90.5 milyon dolara toplu satışını 2017'de açıkladı. Hürriyet gazetesinden Dinçer Gökçe'nin haberine göre, ödeme yapıldıkça tapu devri gerçekleştiriliyordu.
5-6 dairenin tapu devrinin ardından İranlı Safari, tapu devrine rağmen iki dairenin ödemesinin tamamını yapmadı. Kiler Gayrimenkul de, Safari'ye ilk etapta 3.2 milyon dolarlık icra takibi başlattı.
Avrupa'nın en yüksek binalarından olan Sapphire'den 47 daire almak için anlaşma yapan Mehrdad Safari'nin, İran yönetimiyle sıkıntı yaşadığı ve ülkeden çıkışına yasak konulduğu iddia edildi. Safari'nin eşi ve çocukları İstanbul'da yaşıyor.